“Putin, Ukrayna’daki savaşı kazanmak için 20 milyon askerini feda etmeye hazır”

Sky News'ten Beth Rigby'ye konuşan Boris Bondarev, Putin'in Ukrayna ile savaşı kaybederse, bunun onun sonu olacağını düşündüğünü belirterek, "Bundan hiç şüpheniz olmasın. Putin, prensip meselesi olduğu için tüm Ukraynalıları katletmek için bu savaşı kazanmak için 10 veya 20 milyon Rus'u feda edebilir. Bu onun için siyasi bir hayatta kalma meselesi” diye konuştu.



Bununla birlikte Bondarev, Mayıs ayında savaş nedeniyle Rusya'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'deki daimi telmsilciliği görevinden istifa etti. Şu anda sürgünde olduğunu belirten diplomat, Batı'yı Putin'in tehditlerini ciddiye alması konusunda uyardı.



Rusya'nın eski BM Daimi Temsilcisi Boris Bondayev, Ukrayna'daki savaşı kazanmanın Putin için şahsi bir mesele haline geldiğini öne sürdü.

"PUTİN'E NET BİR TAVIR KOYMALISINIZ"

Rigby'nin Biden'ın, Putin'e verdiği temkinli yanıtlarla ilgili sorusuna yanıt veren Bondarev, "Biden bir zorbayı kışkırtmak istemediğini söylediğinde, bu ona yanlış sinyal veriyor. Bu Biden’ın Putin’den korktuğunu gösteriyor. Putin'e tansiyonu yükseltmek istiyorsa alacağına dair net bir işaret göstermelisiniz. Tehditlerinin işe yaramadığını göstermelisiniz" dedi.



Sky News'e göre nükleer silahsızlanmada çalışan sürgündeki Rus, Putin'in nükleer tehditlerinin onu iktidardan uzaklaştırmak için başka bir neden olduğunu belirterek, “Putin ve rejimi Rusya'da iktidardayken, nükleer savaş tehdidi hiçbir yere gitmeyecek. Putin, Rusya’nın nükleer potansiyelini diğer ülkeleri istediğini yapmaya zorlamak için kullanıyor” açıklamasını yaptı.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 240. gününde devam ediyor.

"PUTİN ZEKİ DEĞİL ŞANSLI"

Öte yandan, Bondarev, savaşın Rus lider için plana göre gitmediğini iddia etti. Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 240. gününde yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Putin bir ya da iki hafta içinde kolayca bitebilecek olan kısa bir savaş planlıyordu. Ancak durum istediği gibi gitmedi. Şimdi ne pahasına olursa olsun kazanması gerekiyor.İktidardaki ilk 20 yılında çok şanslıydı. Putin zeki değil, sadece şanslı. Artık şansının bittiğini düşünüyorum.”