Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesini resmen ilhak eden yasayı imzaladı

Son dakika haberi! Rusya, Devlet Başkanı Putin'in nihai imzayı atmasının ardından Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak etmiş oldu.

RUSYA PARLAMENTOSU'NUN HER İKİ MECLİSİ DE ONAYLAMIŞTI

Dün, Rusya Parlamentosu’nun üst meclisi olan Rusya Federasyon Konseyi, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin anlaşmaları oy birliğiyle onayladı.



Rusya'nın alt meclisi Duma’nın tüm üyeleri de önceki gün Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesine ilişkin anlaşmalar lehinde oy kullanmıştı.



Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında son durum.

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK



Bununla birlikte, Rus Parlamentosu’nun her iki meclisinin de ilhak anlaşmalarının onaylamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunları imzalamasıyla ilhak yasal hale gelmiş oldu. Ayrıca, Rus anayasasında, ülkenin bölge sayısınına ilişkin gerekli değişiklikler yapılacak.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta, 23-27 Eylül tarihlerinde yapılan referandumların ardından Ukrayna'nın dört ayrılıkçı bölgesinin liderleri ile Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya’nın Rusya'ya katılımı konusunda anlaşmalar imzalamıştı.



TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKE KINADI



Öte yandan, eferandumlar uluslararası toplum tarafından kınanırken, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke Rusya’nın ilhakını yasadışı olarak tanımladı. Moskova'nın hareketini "uluslararası hukukun yerleşik ilkelerinin ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Türkiye, "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaphorizhia bölgelerini ilhak etme kararını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

