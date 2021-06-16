Putin ve Biden'ın görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme sona erdi. Kısa bir aradan sonra iki ülkenin heyetleri arasında başlayan görüşmede 4 saat sürdü.  Liderlerin gündeminde casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu vardı. Görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 18:30

Putin ve Biden'ın görüşmesi sona erdi

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Putin'den Biden'a: "Hollywood maçhosu"

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

İlk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken bir araya geldi. Dar kapsamlı görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Bu aşamadan sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu görüşmede dört saat sürdü.

BİDEN VE PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Bununla birlikte Putin, zirve öncesi Biden'a şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek "Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum" dedi.

ABD lideri Biden ise, "Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir" ifadesini kullandı. 

Görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

FOTO GALERİ: ZİRVEDEN KARELER

ZİRVEDEN ÖNCE NAVALNY PROTESTOSU

Bununla birlikte, kent renkli anlara da sahne oldu. Cenevre'de Putin'den önce Putin benzeri ortaya çıktı. Rus protestocu, Putin'in yaz tatillerinde giydiği askeri pantolonla boy gösterdi.

Putin maskeli gösterici, Rum muhalif Aleksey Navalny'nin durumuna dikkat çekmek için düzenlenen protesto gösterisinin bir parçasıydı.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ

Öte yandan, ABD-Rusya ilişkileri, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla kötüleşmeye başladı. Biden'ın, Mart'ta Putin'i "katil" olarak nitelemesiyle zirve yaptı. Son krizde iki taraf da büyükelçilerini çekti. Elçiler hala geri dönmedi.

Soğuk Savaş döneminde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov da ilk kez Kasım 1985'te Cenevre'de bir araya gelmişti.

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