Putin ve Netanyahu arasında telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve İran konularını ele aldı.

Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in "Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesinin önemine" dikkat çektiği belirtildi.



Görüşme, İsrail’in bu ay başkent Şam’a ve Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda bölgesine yönelik hava saldırıları düzenlemesinin ardından gerçekleşti. İsrail, bu operasyonların amacının hem Dürzi azınlığı korumak hem de Suriye’nin güneyinde askerden arındırılmış bir bölge talebini pekiştirmek olduğunu açıkladı.



Putin, Suriye’de siyasi istikrarın sağlanması için tüm etnik ve dini grupların çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini de ifade etti. Ayrıca İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde arabuluculuk teklifinde bulundu.



Rusya, eski Suriye lideri Beşar Esad’ın en güçlü müttefiklerinden biri olarak ülkede iki askeri üs bulundurmaya devam ediyor. Moskova aynı zamanda İran ile Ukrayna savaşı sürecinde artan askeri iş birliğini sürdürüyor. Buna rağmen Kremlin, Rusya kökenli büyük bir nüfusun yaşadığı İsrail’le de dengeli ilişkiler kurma çabasında.

