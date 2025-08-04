Putin ve Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Putin ve Netanyahu telefonda görüştü


 
MOSKOVA (AA) - Devlet Başkanı 'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Suriye ve İran dahil Orta Doğu'daki durum ele alınmıştı.

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