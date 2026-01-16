Putin ve Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre görüşmede İran ele alındı. Putin, Netanyahu’ya İran ile arabuluculuk yapılması konusunda Rusya’nın yardımını teklif etti.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİNDE DE TANSİYON DÜŞÜYOR

İran'daki rejim karşıtı protestolarla beraber bölgede artan gerilim, diplomatik yollarla azalmaya başladı.

Washington Post'a göre İran ve İsrail, Rusya'nın arabuluculuğuyla birbirlerine saldırıda bulunmayacaklarını iletti. Haberde İsrailli yetkililerin Rusya aracılığıyla İsrail'in İran'a ilk saldıran taraf olmayacağını söylediği belirtildi.

Tahran da buna yanıt olarak yine Rusya aracılığıyla ilk saldıran tarafın İran olmayacağını belirttiği açıklandı.