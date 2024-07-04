Putin ve Şi hedeflerini belirledi: Şanghay İşbirliği Örgütü büyüyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rus lider Vladimir Putin, Avrasya güvenlik sistemi için hedeflerini belirledi.

İki lider Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) toplantıları için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunuyor.

Putin ve Şi, 2001 yılında Rusya, Çin ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla kurulan ŞİÖ'nün, Batı'ya karşı bir denge unsuru olarak Hindistan, İran ve Pakistan'ı da kapsayacak şekilde genişletti.

Bugün yapılan açıklamada, Belarus'un da ŞİÖ'ye dahil olduğu duyuruldu.

Belarus örgütün 10. üye ülkesi oldu.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Astana'daki ŞİÖ oturumlarının ikinci gününü açarken yaptığı açıklamada, Belarus'un tüm prosedürleri kısa sürede tamamladığını bildirdi.



Belarus 2010 yılında ŞİÖ'nün diyalog ortağı, 2015 yılında ise gözlemci devlet olmuştu.



"İÇ FARKLILIKLARA BARIŞÇIL ZEMİN" VURGUSU

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre Şi, Astana'daki toplantıda "Yüksek çitlerle çevrili küçük bahçelerin gerçek riskleri karşısında, kalkınma hakkını korumalıyız" dedi.



Şi, bloğun "iç farklılıkları" barışçıl bir şekilde ele alması, ortak zemin araması ve işbirliği zorluklarını çözmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ana toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleşti ancak RIA haber ajansının aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bugünkü açıklamasında, Putin'in grupla yeni bir "Avrasya kolektif güvenlik anlaşmaları seti" oluşturma fikrini tartışacağını söyledi.



Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, yeni bir bölgesel güvenlik sisteminin gerekli olduğunu ve bu sistemin NATO üyeleri de dahil olmak üzere kıtadaki tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirtmişti.

Ancak Rus lider, ABD'ye açık bir gönderme yaparak, bu sistemin amacının, Avrasya'dan tüm dış askeri varlığı kademeli olarak kaldırmak olması gerektiğini söylemişti.