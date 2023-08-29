Putin, Wagner lideri Yevgeny Prighozhin'in cenazesine katılmayacak

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in Wagner paralı asker grubu lideri Yevgeny Prigozhin'in cenazesine katılma planının olmadığını söyledi.



Reuters'e göre gazetecilere Kremlin'in planlanan cenaze düzenlemeleri hakkında bilgisi olmadığını ve bunun aileyi ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.



Rusya'nın soruşturma komitesi Pazar günü, Prigozhin'in geçen Çarşamba günü meydana gelen uçak kazasında ölen kişiler arasında olduğunu doğrulamıştı.

Komite yaptığı açıklamada, adli tıp incelemelerinin ardından bölgede bulunan 10 cesedin tamamının kimliğinin belirlendiğini ve kimliklerinin bildirgeye uygun olduğunu söyledi.

Kremlin, Wagner'in liderini öldürdüğünü inkar ederek Batılı istihbaratın Putin'in olası müdahalesine ilişkin değerlendirmelerini "mutlak bir yalan" olarak nitelendirdi.



Prigozhin, Haziran ayında Kremlin'de yapılan toplantıda Putin'in doğrudan talebine rağmen paralı askerlerini doğrudan devlet kontrolüne teslim etmeyi reddetmişti.