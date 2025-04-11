Putin-Witkoff görüşmesi: Müzakere sürecinde yeni bir adımdır

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamada bulundu.



Leavitt, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecinde yeni bir adımdır." yorumunu yaptı.



ABD'li sözcü, Trump'ın savaşın bittiğini görmeyi çok istediğine dikkati çekerek, "Başkan, bu çatışmanın her iki tarafıyla ilgili sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını da açık bir şekilde ifade etmiştir." diye konuştu.



Kremlin'den yapılan açıklamalara göre Witkoff ile Putin, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detayları görüşmek üzere Moskova'da bir araya gelmişti.