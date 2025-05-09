Putin, Zafer Günü töreninde: “Hakikat ve adalet bizim tarafımızda”
Moskova'da Zafer Günü dolayısıyla yapılan askeri geçit törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, "hakikat ve adaletin kendilerinin yanında olduğunu" söyledi.
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıldönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri geçit töreniyapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü dolayısıyla ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile tören esnasında yan yana oturduğu görüldü.
Törene aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da olduğu onlarca hükümet ve devlet başkanı katıldı.
Rusya askerlerinin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Çin, Mısır, Laos , Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam askeri birlikleri de geçit töreninde yürüdü.
PUTİN: GURUR DUYUYORUZ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye saatiyle 10.20’de Kızıl Meydan’daki kalabalığa hitap ederek, “hakikat ve adaletin kendi taraflarında olduğunu” söyledi, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerinin yaptığı katkıyı her zaman hatırlayacaklarını belirtti.
"Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizm ile her zaman mücadele edeceklerini" ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olayların "çarpıtılmasını" asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Rus lider, 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek "tüm Rusya'nın Ukrayna savaşını desteklediğini" kaydetti.
“Tüm ülke, toplum ve halk, özel askeri operasyonu destekliyor” diyen Putin, “Bize her zaman sadece zafer getirmiş olan cesaret ve kararlılıklarıyla, metanetleriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, “Rusya, her zaman Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizme karşı yıkılmaz bir engel olmuştur ve olmaya da devam edecektir” açıklamasında bulundu.
"HER ZAMAN BİRLİĞİMİZE GÜVENECEĞİZ"
Rusya'nın resmi haber ajanslarından TASS'ın haberine göre, Putin, törendeki konuşmasında, "İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini hatırlıyoruz ve olayların çarpıtılmasına, cellatların haklı gösterilmesine ve gerçek galiplerin karalanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Putin, konuşmasına şu sözlerle son verdi:
"Gazilerimize, onların vatanlarına olan içten sevgilerine, vatanlarını savunma azmine, hümanizm ve adalet değerlerine saygı duymaya devam edeceğiz. Gönlümüzün en kıymetlisi olan bu gelenekleri, bu büyük mirası yaşatalım ve gelecek nesillere aktaralım.
Biz Rusya adına, onun büyüklüğü ve refahı adına, askeri ve barışçıl konularda, stratejik hedeflere ulaşmada, sorunları çözmede her zaman birliğimize güveneceğiz."
RUSYA DEVLET BAŞKANI, KUZEY KORELİ ASKERLERLE
Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri geçit töreninin ardından Kuzey Koreli askerler ile bir araya gelerek onlar için "en iyisini" dilediğini söyledi. Kuzey Kore, nisan ayı sonunda Rusya'ya Ukrayna için asker gönderdiğini doğrulamıştı.
Kızıl Meydan'daki "Zafer Geçidi" hava kuvvetlerinin gösteri uçuşuyla sona erdi.
TÖRENE HANGİ ÜLKELERİN LİDERLERİ KATILDI?
TASS'ın haberine göre, 10 binden fazla askerin katıldığı geçit törenini izlemeye gelenler arasında 27 ülkenin liderleri de vardı.
Bu isimlerin arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Etiyopya Devlet Başkanı Taye Atske Selassie ve Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo da yer aldı.
KUZEY KORE LİDERİNDEN RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZİYARET
Öte yandan, Kuzey Kore devlet basınına yansıyan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, Zafer Günü dolayısıyla başkent Pyongyang'daki Rus büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui de iki ülkenin "her zaman birlikte olacağını" söyledi.
Rus yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda “Nazi Almanyası karşısında Sovyetler Birliği’nin kazandığı zaferin 80’inci yılı” dolayısıyla yapılacak törenin şu ana kadarki “en büyük” tören olacağını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin de bu bağlamda Ukrayna ile “insani” ateşkes ilan etmişti. Fakat iki ülke de birbirini 8 Mayıs gecesi yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.
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