Putin, Zafer Günü töreninde: “Hakikat ve adalet bizim tarafımızda”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ’in Zafer Günü dolayısıyla ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile tören esnasında yan yana oturduğu görüldü.

Rusya ’da İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıldönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri geçit töreniyapıldı.

Törene aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da olduğu onlarca hükümet ve devlet başkanı katıldı.

Rusya askerlerinin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Çin, Mısır, Laos , Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam askeri birlikleri de geçit töreninde yürüdü.



PUTİN: GURUR DUYUYORUZ



Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye saatiyle 10.20’de Kızıl Meydan’daki kalabalığa hitap ederek, “hakikat ve adaletin kendi taraflarında olduğunu” söyledi, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerinin yaptığı katkıyı her zaman hatırlayacaklarını belirtti.

"Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizm ile her zaman mücadele edeceklerini" ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olayların "çarpıtılmasını" asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Rus lider, 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek "tüm Rusya'nın Ukrayna savaşını desteklediğini" kaydetti.

“Tüm ülke, toplum ve halk, özel askeri operasyonu destekliyor” diyen Putin, “Bize her zaman sadece zafer getirmiş olan cesaret ve kararlılıklarıyla, metanetleriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, “Rusya, her zaman Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizme karşı yıkılmaz bir engel olmuştur ve olmaya da devam edecektir” açıklamasında bulundu.