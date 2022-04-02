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Putin-Zelenski görüşmesi nerede olacak? Ukraynalı müzakereci Ankara ve İstanbul'u işaret etti

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, barış antlaşması taslağının Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini, Ruslar tarafından da doğrulandığını, liderlerin görüşmesinin İstanbul'da veya Ankara'da olabileceğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 23:14

Putin-Zelenski görüşmesi nerede olacak? Ukraynalı müzakereci Ankara ve İstanbul'u işaret etti

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Son dakika haberi!  ile müzakerelerde heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. 'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

Arakhamia, Cumhurbaşkanı 'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı hem de Rusya Devlet Başkanı 'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya 'da olacak." dedi.

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