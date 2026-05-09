Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun kendisine Zelenski'nin yüz yüze bir görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.



Putin, “Zelenski ile üçüncü bir ülkede bir araya gelebiliriz ancak sadece kalıcı bir barış anlaşması imzalandığında mümkün olabilir” diye konuştu.

Görüşmelerdeki yardımları için ABD'ya minnettar olduklarını dile getiren Putin, “Ancak bu sadece Rusya ve Ukrayna’yı ilgilendiren bir konu” dedi.



Ukrayna'daki çatışmaların sona ermek üzere olduğunu düşündüğünü belirten Putin, “Umarım İran'daki gerilim de en yakın zamanda sona erer” ifadelerini kullandı.