Putin: Zelenski Moskova'ya gelsin, görüşmeye hazırım

Rus lider Putin, Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenledi.



Putin, "Zelenski ile görüşmeye hazırım ama onunla görüşmenin bir anlamı var mı? Eğer Zelenski görüşmeye iyi hazırlanırsa, o zaman görüşmeye hazırım. Eğer Zelenski Moskova'ya gelirse görüşme gerçekleşir" dedi.

Putin, Trump'ın Rusya ziyaretine ilişkin ise tarih belirlenmediğini, bu ziyaret için henüz hazırlık olmadığını söyledi.

"TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR"

Sağduyunun hakim olması durumunda Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmanın kabul edilebilir bir yolunda anlaşabileceklerini belirten Putin, "Tünelin ucunda ışık var" ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da tüm cephelerde ilerlediğine de vurgu yapan Pıtin, "Ukrana geniş çağlı saldırı yapabilecek kapasitede değil. Ukrayna'daki olaylar, Rusya'ya yaptırım uygulamak için bir bahane" diye konuştu.