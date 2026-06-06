Putin, Zelenski'nin mektubuna yanıt verdi. ''Görüşmenin şimdilik anlamı yok''

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ana oturumda, gündemdeki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı mektuba ilişkin konuşan Putin, "Mektupta oldukça kaba ifadeler var. Bu, yüz yüze görüşme için koşul oluşturmak için mi yoksa böyle bir görüşme yapılmaması için mi yazıldı? Bence ikincisi." dedi.

Putin, Zelenski ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya da "Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum." yanıtını verdi.

Yanıtın mektup yerine Rus askerlerine verilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Yoldaş askerler, bütün ülke size bakıyor, sizinle gurur duyuyor ve size güveniyor. Görevinize devam edin kardeşlerim." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de iktidarda olması halinde Ukrayna'daki savaşın başlamayabileceğini belirterek, "Eğer o dönemde Trump başkan olsaydı, seçimlerde kandırılmasaydı ve iktidarda olsaydı, belki gerçekten bunlar yaşanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna yönetiminin, ABD'den silah almak istediğini ancak Trump'ın olası bir anlaşmanın garantörü olmasını ise kabul etmediğini aktaran Putin, "Bunun nedenini anlamakta zorlanıyorum." dedi.

Putin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Ortadoğu'da artan gerilime ilişkin, "Rusya'nın elinde İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hem Washington hem Tahran hem de Tel Aviv ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN CEVAP

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'den Putin'e cevap geldi.

Rusya ile esir takasını gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenski, 185 Ukraynalı askerin ve 1 sivilin bugün evlerine getirildiğini ifade etti. Zelenski, yıl başından bu yana 1429 Ukraynalı asker ve sivilin esir takası sonucu serbest bırakıldığını kaydetti.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD ve Avrupa ile görüşmeleri yapmak için hazırlıklar yaptıklarını aktaran Zelenski, "Avrupalıların Ukrayna'yı desteklemek için yeni adımlar hazırladığını biliyoruz." diye konuştu.

Putin'in mektubuna verdiği yanıtla Rusya'nın savaşı seçtiğini savunan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor, bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. (Putin) Savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, sadece kendisinin ve ondan para alanların savaşı sevdiğini kabul etmek istemiyor, bugün herkes çok gülümsüyordu."

Zelenski, Putin'e dün açık mektup göndererek, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Putin ise mektupta kaba ifadeler bulunduğunu kaydederek, kendisiyle şu aşamada görüşmenin "şimdilik herhangi bir anlamını görmediğini" söylemişti.