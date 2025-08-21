Putin, Zelenski'yle görüşmeye hazır ancak şartları var

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış görüşmelerine ilişkin süreç devam ederken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak tüm konuların öncelikle ele alınması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Zelenski'nin anlaşmayı imzalamaya yetkisi olup olmadığı konusunda bir soru işareti olduğunu belirtti. Lavrov, "Ukrayna rejimi ve temsilcileri mevcut durumu çok net bir şekilde yorumlayarak, sürdürülebilir, adil ve uzun vadeli bir çözüme ilgi duymadıklarını açıkça gösteriyorlar” dedi.



Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma günü Alaska'da dört yıldan fazla bir süredir ilk kez düzenlenen Rusya-ABD zirvesinde bir araya geldi ve iki lider, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceklerini görüştü.



Alaska'daki zirve görüşmelerinin ardından Trump, pazartesi günü Rus ve Ukrayna liderleri arasında bir görüşme ayarlamaya başladığını ve ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir zirve düzenleneceğini söyledi.



Gazetecilerin Putin'in Zelenski ile görüşmeye istekli olup olmadığını sorması üzerine Lavrov gazetecilere, "Devlet başkanımız, Zelenski de dahil olmak üzere görüşmeye hazır olduğunu defalarca söyledi. Ancak en üst düzeyde ele alınması gereken tüm konuların iyi bir şekilde çözüleceği ve uzmanlar ile bakanların uygun öneriler hazırlayacağı anlaşılmak kaydıyla" dedi.

Rus bakan, şunları ekledi: “Ve elbette, gelecekteki anlaşmaların imzalanması söz konusu olduğunda, Ukrayna tarafında bu anlaşmaları imzalayan kişinin meşruiyeti sorunu çözüleceği anlaşılmak kaydıyla."