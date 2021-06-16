Putin: Büyükelçilerin görevlerine dönüşü konusunda anlaştık

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Bugün, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

İlk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken bir araya geldi. Dar kapsamlı görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Bu aşamadan sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu görüşme de dört saat sürdü.



Görüşmenin ardından Putin, açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rus ve ABD büyükelçilerinin yeniden görevlerine dönüşü konusunda anlaştık. Stratejik silahsızlanma konusunda Rusya ve ABD arasında çalışma başlatacağız. Son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, her iki taraf da ortak zemin bulmak amacındaydı. Görüşmede Biden ile aramızda hiçbir düşmanlık yoktu.

Siber saldırılar konusunda ABD'den herhangi bir yanıt alamadık. Ukrayna konusundaki amacımız Minsk Anlaşmasının uygulanması.

BİDEN'IN 'KATİL' İFADESİ

ABD'deki siber saldırılar yine ABD kaynaklı. Siber saldırılarla ilgili olarak ABD ile kapsamlı bilgi paylaştık. Navalny Rusya'daki kanunları ihlal ettiğinin farkındaydı, kendisi birçok suç işlemiş bir kişidir. Kaçak konumunda olduğunu bile bile Rusya'ya döndü tutuklanmayı kendisi istedi.

Biden, hakkımda kullandığı "katil" ifadesini izah etti, açıklaması beni tatmin etti. Bize insan hakları eleştirisinde bulunan ABD hala Guantanamo'yu kapatmadı. Kuzey kutup bölgesinde yeni silahlanma yok eski altyapıyı yeniliyoruz.

"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"

Rusya hiçbir uluslararası yasayı ihlal etmemiştir. ABD ile karşılıklı olarak kırmızı çizgilerimizin ne olduğunu biliyoruz. Siber güvenlik ve stratejik istikrar için işbirliğinde anlaştık. Tutuklu vatandaşlarımızın takası için dışişleri bakanlıklarımız görüşecek.

ABD ambargoları Rusya'yı olduğu kadar ABD'yi de etkiledi. Biden beni Beyaz Saray'a davet etmedi, ben de onu davet etmedim, bunun için şartlar oluşmadı. Biden yapıcı, dengeli ve tecrübeli bir politikacı, aynı dili konuşuyoruz.

Birbirimizin gözünün içine bakıp ilan-ı aşk edecek halimiz yok ülkelerimizin çıkarlarını koruyoruz. Sözlerimizin çarpıtılmasına alıştık, bu durum onlarca yıldır sürüyor. Nihai amacımız yeni bir güven ve anlayış seviyesine ulaşmak bunun emarelerini gördük.

Rusya-ABD ilişkilerinin bozulmasının sebebi ABD'nin attığı adımlardır.

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