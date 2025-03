Putin'den 8 Mart mesajı: "Cazibenizle bizi tekrar tekrar kazanıyorsunuz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan liderlerden oldu.

Putin, paylaştığı video mesajda, “Sevgili kadınlar, hayatta pek çok şeyin size, yeteneklerinize, yaratıcı enerjinize, sevginize ve her işi üstlendiğiniz yüksek sorumluluğunuza bağlı olduğunu biliyoruz. Bir kez daha güzelliğinize, nezaketinize ve zarafetinize hayranlık duyuyoruz” dedi.



TASS haber ajansının aktardığına göre Putin, “Bugün her yerde sevgi, minnettarlık ve saygı sözcükleri duyuluyor çünkü erkekler kadınlara hem evde hem de genellikle karmaşık mesleki zorlukları üstlendikleri işyerindeki katkılarından dolayı takdirlerini ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.



Rus lider mesajının devamında, “Gerçekten her şeyi yapıyorsunuz: çocuklara bakıyor ve çeşitli alanlarda olağanüstü başarılar elde ediyorsunuz, hem gücü hem zarafeti, cesareti ve şefkati temsil ediyorsunuz ve güzelliğiniz ve cazibenizle bizi tekrar tekrar kazanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.



Kadınların, erkeklere daha iyisini yapmaları için ilham verdiğini dile getiren Putin, “Cesur adımlar atmaya ve ailelerinin, evlerinin ve Anavatanımızın gerçek savunucuları olmaya teşvik ediyorsunuz” diye ekledi.