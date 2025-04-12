Putin'den ABD'ye dostluk eli: Moskova'daki kritik görüşme 4 saat sürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu yıl 3’üncü kez bir araya geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, dün Devlet Başkanlığı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin 4 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Basına kapalı yapılan ve yerel saatle 22.00 sıralarında sona eren görüşmede, Ukrayna krizinin çözümünün çeşitli yönlerin ele alındığı kaydedildi. Putin’in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev görüşmenin "verimli" geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Witkoff'u taşıyan uçağın yerel saatle 23.00 sıralarında St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'ndan ayrıldığı açıklandı.

"BAŞKAN SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına ilişkin müzakere sürecinde atılan başka bir adımdır" ifadesini kullandı.

Trump’ın her iki taraf nedeniyle sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığını belirten Leavitt, "Başkanın savaşın sona ermesini istediğini oldukça açık bir şekilde belirttiğini düşünüyorum. Bir anlaşmayı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda gücümüz olduğuna inanıyoruz ve bu gücü kullanacağız" diye konuştu.

Witkoff ve Putin, son olarak 13 Mart'ta Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti.