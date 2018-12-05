Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin "Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile (INF) ilgili 60 gün süre verdik" açıklamasına sert tepki gösterdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilerek orta menzilli silahlar geliştirmesi halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını belirtti.



Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) Rusya'nın ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurgulayan Putin, "İlk önce Amerikan tarafı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı, ardından bunu niçin yapmaları gerektiğine dair gerekçe aramaya başladı. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaşmayı ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir kanıt gösterilmiyor" ifadesini kullandı.



ABD Kongresi'nin INF sonrasına uygun roketleri yapmak için gereken parayı önceden ayırdığını ifade eden Putin, şunları belirtti:



"Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliştiriliyor. Fakat, bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Diğer adım olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette Batı için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dır. Bu böyle değil, biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz."

PESKOV'DAN ABD'YE MANİPÜLASYON SUÇLAMASI

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmaktaki gerçek niyetini saklamak için "manipülasyon" yapmakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, INF ile ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen suçlamaları değerlendirdi.



Hem NATO'nun hem farklı tarafların Rusya'ya yönelik açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, gerilimin tırmandırıldığını söyledi.



Peskov, "Bu, ABD'nin INF'den ayrılmasında gerçek hedefin saklanması için manipülasyon yapılmasıdır" ifadesini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirtmişti.



Peskov, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır" demişti.



VİDEO: RUSYA S-400 GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI (AYNI ANDA 80 HEDEFİ VURABİLİYOR)

