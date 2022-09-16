Putin'den AB'ye 'enerji krizi' yanıtı: Kuzey Akım 2 yaptırımlarını kaldırın

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji krizi konusunda Rusya’yı suçlamasına tepki göstererek, “Avrupa'daki enerji krizi, özel askeri operasyonun başlamasıyla değil, çok daha önce başladı. Bu tür suçlamalar, AB'nin kendi ülkelerindeki öfkeli vatandaşlarından korunmasını sağlamak için gerekiyor.” dedi.

"DÜĞMEYE BASIN, SEVKİYAT BAŞLASIN"



Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının Polonya’nın yaptırımları ve Ukrayna’nın üzerinden geçen gaz miktarını azaltması nedeniyle etkilendiğini anlatan Putin, Avrupa’nın yeşil enerji dönüşümü için hidrokarbon kaynakların kullanımını gereğinden fazla hızlı azaltmaya çalışarak da hata yaptığını söyledi.



Avrupa’nın enerji kriziyle mücadelede Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları kaldırabileceğini belirten Putin, “En nihayetinde, eğer durum sizin için çok kötüyse, yıllık 55 milyar metreküp kapasiteye sahip Kuzey Akım 2’ye yönelik yaptırımlarını kaldırın. Sadece düğmeye basın ve sevkiyatlar başlar" diye konuştu.



Ukrayna’dan tahıl sevkiyatlarına ilişkin de Putin, “Ukrayna’dan tahıl sevkiyatlarını ABD şirketleri yapıyor. Ukrayna’daki araziler ABD’li şirketlere uzun süre önce satılmış. Gübrelerimize yönelik yaptırımların kaldırılması da önemli ancak navlun, sigorta, para transferleri, limanlarımıza giriş yasağı hala devam etmektedir" dedi.



Vladimir Putin, Avrupalı ülkelerin sömürgecilik felsefesiyle yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek, "Başkalarının pahasına yaşamaya alışmışlar ve pratik günlük siyasetlerinde hala bu paradigmadan kurtulamıyorlar. Ancak artık daha medeni davranmanın zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine uzun süredir sürekli Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi teklifinde bulunduğunu anımsatan Putin, Erdoğan’ın gıda sorunun çözümü dahil olmak üzere durumun normalleşmesine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.