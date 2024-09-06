Putin'den alaycı açıklama: Kamala'yı destekliyoruz

Rusya lideri Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerini değerlendirdi.



Daha önce mevcut başkan Joe Biden'ı desteklediğini ifade eden Putin Biden'ın yarıştan çekildiğini hatırlattı. Putin, esprili bir dille Biden'ın yerine aday olan Kamala Harris'i destekleyeceklerini söyledi. Salondan kahkaha sesleri ve alkışlar yükseldi.

"BULAŞICI BİR KAHKASI VAR"

"Başkan Joe Biden, destekçilerine Kamala Harris'i önerdi. Bu yüzden biz de bunu yapacağız. Onu destekleyeceğiz" diye konuşan Putin, Demokrat aday Harris'in çok konuşulan kahkahasına da değindi.

Çok etkileyici ve bulaşıcı bir kahkahası var diye konuşan Rusya lideri, "Bu onun için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Rusya lideri, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın, başkanlığı döneminde Rusya'ya daha önce eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladığını söyledi.

Harris'in bir ihtimal bu tarz yaptırımlardan kaçınabileceğini ifade etti.

ABD'DEN TEPKİ



Rusya liderinin alaycı açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini çekti.



Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "Bay Putin seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırakmalı" dedi. Bir sonraki başkanın kim olacağına Amerikan halkının karar vereceğini belirtti.

"BANA İYİLİK Mİ YAPTI HAKARET Mİ ETTİ BİLMİYORUM"



eski başkan Donald Trump'tan da Putin'e yanıt geldi. Putin'in Harris'e destek sözlerini nasıl değerlendireceğini bilmediğini söyleyen Trump, "Bana iyilik mi yaptı, hakaret mi etti bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, seçimler öncesi ilk kez 10 Eylül'de yapılacak televizyon tartışmasıyla karşı karşıya gelecek.