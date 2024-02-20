Putin'den Avdiivka açıklaması: Çekilme emri askerler kaçarken verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna birliklerinin geri çekildiği Avdiivka kentine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, Rus birliklerinin Avdiivka'nın "düşmesinden" sonra savaş alanında Ukrayna birliklerinin kaos içinde kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Putin, "Ukrayna silahlı kuvvetleri, Avdiivka'dan çekilme kararını, birlikleri zaten oradan kaçarken verdi" dedi.

"Başarımızı geliştirmeliyiz" diye ekleyen Putin, "Sonraki ilerlemeler iyi hazırlanmalı" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka'yı ele geçirme operasyonunu en az kayıpla gerçekleştirmeyi başardığını söyleyen Savunma Bakanı Şoygu ise Rus taarruzunun devam ettiğini kaydetti.

Şoygu, "Rus birlikleri Avdiivka'da Ukrayna ordusu için dayanışmaz koşullar yarattı, kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

Kentteki kok fabrikasının Rus kontrolü altında olduğunu belirten Şoygu, Rus birliklerinin batıya doğru ilerlemeye devam ettiğini ifade etti ve Ukrayna'nın Avdiivka'da çok sayıda yaralı bıraktığığını dile getirdi.

Rus bakan ayrıca Herson bölgesindeki Krinki köyünün kontrolünün ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.