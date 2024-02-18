Putin'den Avdiyivka yorumu: Önemli bir zafer

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin, aylar süren yoğun çatışmaların ardından çekildiğini açıkladığı, ülkenin doğusundaki Avdiyivka'nın ele geçirilmesini "önemli bir zafer" olarak nitelendirdi.



Avdiyivka'daki ilerleme, Moskova'nın geçtiğimiz Mayıs ayında Bakhmut şehrini ele geçirmesinden bu yana en büyük ilerlemesi oldu.



Bu aynı zamanda geçen yıl Ukrayna'nın karşı taarruzunun Rus hatlarını yarmayı başaramamasının ardından savaşın gidişatının Moskova'nın lehine döndüğünün de en açık işareti.



Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamada "Devlet Başkanı Rus askerlerini bu önemli zaferden dolayı kutladı" denildi.



Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski'ye ABD Kongresi'nin savaş yardımını yenileyeceğinden "emin" olduğunu söylediğini, ancak Amerikan yardımı olmadan Kiev'in Rus ilerleyişine daha fazla toprak kaybedebileceğini de ifade etti.



"ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Putin, bugün devlet televizyonuna verdiği mülakatta ise Ukrayna'daki savaş alanında yaşananların Rusya'nın kaderini belirleyebilecek bir "ölüm kalım" meselesi olduğunu söyledi.



Putin, "Bence bizim için ve hatta yurtdışındaki dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için düşünce tarzımızı anlamak hala önemli. Ukrayna cephesinde olup biten her şey: Onlar için bu, taktiksel konumlarının iyileştirilmesi anlamına geliyor ama bizim için bu bizim kaderimiz, bu bir ölüm kalım meselesi" ifadelerini kullandı.



Rusya lideri, ABD'li talk show sunucusu Tucker Carlson'a verdiği iki saatlik röportajla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "Batılı dinleyiciler, izleyiciler için bu hiç de kolay değildi. Amerikalılar için daha da zordu."