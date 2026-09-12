Putin'den Avrupa'ya rest. "Savaş anlamına gelecek"

Rusya lideri Vladimir Putin , 18'inci BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin Avrupa'yla ilişkilerini değerlendirdi.

Batı'nın Rusya'yı sürekli "sıkıştırmaya çalıştığını" dile getiren Putin, "Bunu Rusya'yı ilk başta Kafkasya'da teröristler ve ayrılıkçılar aracılığıyla yapmaya çalıştılar. Şimdi de Ukrayna'daki Nazi yönetimi aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Rusya'yı parçalamaya çalıştılar. Bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Rusya lideri, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesinin hedeflendiğini aktararak "Bu, Ukrayna'da bugün yaşanan trajik olayların temel nedeni oldu. Batılı küreselciler bu konuda suçlu. Ancak onlar sürekli suçu bizim üzerimize atıyorlar." dedi.

"TEHDİT YOK"

Avrupa'daki seçkinlerin vatandaşlarını "Rus tehdidi"yle korkuttuklarını dile getiren Putin, şöyle devam etti: "Herhangi bir tehdit yok ve hiçbir zaman olmadı. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleler, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları doğrultusunda çözüldü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşananlar ise Rusya'nın onayıyla yapıldı. Bu anlaşmalara aykırı olan her şey, çıkarlarımıza ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırıdır.

Şimdi onlar, Ukrayna topraklarına asker göndermeyi düşünüyor. Bu, Rusya ile savaş anlamına gelecek. Anladığım kadarıyla Avrupa ülkelerinin vatandaşları olup bitenin farkında. Bana kalsa Almanya'daki seçim sonuçlarının ve genel olarak Avrupa'daki siyasi süreçlerin temelinde bu var."