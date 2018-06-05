Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avusturya ziyareti öncesi ülkenin devlet televizyonu ORF'ye bir röportaj verdi.



Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya uçağı, Suriye ve Kuzey Kore gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.



2014'te düşürülen uçakla ilgili bir soruya yanıt veren Putin, sunucunun sözünü kesmesine tepki gösterdi.



Putin, "Yanıtlarımı beğenmiyorsanız bana soru sormayın. Ancak dile getirdiğim konulardaki fikrimi merak ediyorsanız sabırlı olmalısınız, cevabımı tamamlamalıyım" dedi.



Avusturyalı sunucu Kırım konusundaki bir soruya da müdahale edince Rusya Devlet Başkanı Putin yine tepki gösterdi.



Putin, "İzin verin konuşayım, yoksa bu bir röportaj değil, sizin tarafınızdan yürütülen bir monolog olacak" şeklinde konuştu.



Putin sunucunun bir kez daha sözünü kesmesi üzerine bu kez Almanca yanıt verdi. Almanca konuşan Putin, "Nazik olun ve lütfen cevap vermeme izin verin" sözleriyle tepki gösterdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin KGB ajanı olduğu dönemde Doğu Almanya'da görev yapmıştı.

