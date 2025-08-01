Putin'den barış mesajı: Hayal kırıklığı, abartılı beklentiden kaynaklanır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna ile daha fazla barış görüşmesi yapmayı umduğunu, ancak savaşın gidişatının kendi lehine olduğunu söyledi.

Putin bu açıklamayla, Washington'dan yaklaşan yaptırım süresine rağmen tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 8 Ağustos'a kadar 3,5 yıllık savaşı sona erdirmediği takdirde Moskova'ya ve enerji ihracatını satın alan ülkelere yeni yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

Trump, Putin'e karşı artan hayal kırıklığını dile getirerek, onu “saçmalık” ile suçladı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını “iğrenç” olarak nitelendirdi.

"SAKİN BİR ŞEKİLDE YAPILMALI"

Putin, Trump'ın son tarihine değinmeden, Ukrayna ile yapılan üç tur barış görüşmesinin bazı olumlu sonuçlar verdiğini ve Rusya'nın müzakerelerin devam etmesini beklediğini söyledi, “Herhangi birinin hayal kırıklığına gelince, tüm hayal kırıklıkları abartılı beklentilerden kaynaklanır. Bu, iyi bilinen genel bir kuraldır” diye ekledi.

Rus lider, şunları belirtti: “Ancak konuya barışçıl bir şekilde yaklaşmak için ayrıntılı görüşmeler yapmak gerekiyor. Ve bu, kamuoyu önünde değil, müzakere sürecinin sakin ortamında, sakin bir şekilde yapılmalıdır.”

CHASİV YAR ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, Moskova güçleri 16 ay süren çatışmaların ardından Ukrayna'nın Chasiv Yar kasabasını ele geçirdiğini belirten Putin, Rus birliklerinin tüm cephe boyunca Ukrayna'ya saldırdığını ve ivmenin kendi lehlerine olduğunu söyledi.