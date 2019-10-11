Türkmenistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan DAEŞ'lilerin operasyon sonucu olarak hapishaneden kaçabileceklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin durumu kontrol altında tutabileceğinden emin değilim" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da benzer bir açıklama geldi. Bakanlık, taraflara itidal çağrısı yaptı.
Putin bölgede durumun daha da istikrarsızlaşmasına müsaade edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Azerbaycan ise haraketa desteğini açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" denildi.
Putin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
NTV HaberDünya
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalar devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekata ilişkin endişesini dile getirdi.
Türkmenistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan DAEŞ'lilerin operasyon sonucu olarak hapishaneden kaçabileceklerini söyledi.