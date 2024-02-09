Putin'den Batılı liderlere mesaj: Ukrayna'da Rusya'yı yenmek imkansız

NATO'NUN GENİŞLEME ÇABALARINDAN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ



Rus lider Vladimir Putin, iki saatten fazla süren röportajda, NATO'nun 1990'ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu.



NATO'nun genişlemesine gerek olmadığını savunan Putin, "NATO genişlerse her şey Soğuk Savaş sırasındakiyle aynı olacak, yalnızca Rusya sınırlarına daha yakın olacak. Bu kadar." ifadelerini kullandı.



Vladimir Putin, ABD'nin bu konuda verdiği sözü tutmadığını söyleyerek, "NATO'nun, doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözünüz vardı ama bu 5 kez gerçekleşti." dedi.



Carlson'ın sorusu üzerine Putin, Moskova'nın bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin (Polonya ve Letonya) veya genel olarak Avrupa kıtasının Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını belirtti.



ABD’nin Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile " konuşacak hiçbir şeyi olmadığını" söyleyen Putin, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde yeni bir başkanın seçilmesinin de "elitlerin Rusya'ya karşı tutumunu değiştirmeyeceğini" anlattı.



Rus lider, küresel güç dengesindeki değişim nedeniyle uluslararası hukukun da değişmesi gereğine değindi.



WSJ MUHABİRİ SALINACAK MI?



Putin, tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunda da "anlaşmaya varılabileceğini" kaydetti.



Bu konuyu çözmek istediklerini belirten Putin, "Ancak özel servis kanallarında tartışılan bazı terimler var. Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum." dedi.



Putin, Gershkovich'in, "komplo kurarak gizli şekilde bilgi topladığını" ve yaptığının "tam olarak casusluk" olduğunu, bununla birlikte iki taraf heyetlerinin bu konuyu çözme yolunda ilerlediğini belirtti.



FOX haber kanalından ayrıldıktan sonra gazetecilik faaliyetini sosyal medya platformu X'te devam ettiren Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yapacağını duyurması ABD medyasında gündem oldu.



Carlson'a konuşmayı kabul eden Putin, 2019'dan bu yana Batı medyasında ilk defa röportaj vermiş oldu.



Tucker Carlson'ın söz konusu röportajı hakkında bazı Avrupa ve ABD medyasında eleştiriler yer alırken, Amerikalı gazeteci Putin'in propagandasını yapmakla suçlandı.