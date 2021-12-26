Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Batıya yeni bir uyarı geldi. ABD ve NATO'nun Rusya'ya güvenlik garantisi vermemesi halinde "yanıtımız çok farklı olabilir" diye konuştu.. Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği anlaşma teklifinde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istemişti. Rusya,, NATO üyesi olmayan bölge ülkelerinde askeri üs kurmaması ve askeri işbirliği yapmaması konusunda Batı'dan garanti istiyor. Rusya'nın teklifinde nükleer silahların ülke dışında konuşlandırılma-ması maddesi de yer alıyor. Geleneksel yıl sonu basın toplantısında "ABD füzeleri kapımızının eşiğinde" diye konuşan Putin, "eylemlerimiz Rusya'nın güvenliğine bağlı olacak" demişti.