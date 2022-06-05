Putin'den Batı'ya uyarı: Dokunmadığımız tesislere saldırırız

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya füze uyarısı geldi. Putin, "Batı, Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye başlarsa, daha önce dokunmadığımız tesislere saldırmak zorunda kalırız" dedi.

Haberler - NTV Haber 05.06.2022 - 11:44 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 12:03

Putin'den Batı'ya uyarı: Dokunmadığımız tesislere saldırırız

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Devlet Başkanı başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri 'ya uzun menzilli füze tedariği konusunda uyardı.

Rus devlet televizyonuna konuşan Putin "Eğer Batı, Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye başlarsa, Rusya daha önce dokunmadığı tesislere saldırmak zorunda kalacak" dedi. Putin, bahsi geçen tesislerin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

ABD DUYURMUŞTU

ABD Ukrayna'ya 70 kilometre menzilli gelişmiş çok namlulu roket atar sistemleri göndereceğini açıklamış, Rusya ise Batı'yı Rusya'ya karşı topyekün savaş ilan etmekle suçlamıştı.

ABD'li yetkililer Ukrayna'nın bu silahları Rusya içindeki hedeflere karşı kullanmayacaklarını taahhüt ettiğini kaydetmişti.

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