Rus ordusunun Sibirya ve ülkenin doğusunda 11-17 Eylül'de gerçekleştireceği Vostok-2018 tatbikatına 297 bin asker, 1000 savaş uçağı ve 36 bin askeri araç katılacak.

Çin askerlerinin de gerçek mermi ve silahlarla yapılacak eğitimlere katılacağı belirtildi.

1000 UÇAK VE 80 SAVAŞ GEMİSİ



Rusya askeri tatbikatta, Su-34 savaş uçakları ile Su-35 bombardıman uçaklarının yanı sıra savaş helikopterleri ile insansız hava araçlarını da kullanacak. Tatbikatta Pasifik ve Kuzey Denizi'nden getirilen 80 savaş gemisi de eşlik edecek.



Tatbikatta denizde de Rus filosunun Suriye'de kullanılmış olan Kalibr füzeleri ile donatılmış birkaç fırkateyn konuşlandırması bekleniyor.

NATO'DAN RUSYA'YA KINAMA



NATO ise, Vostok-2018 tatbikatının büyük ölçekli çatışmaya odaklandığını, bunun da Moskova yönetiminin son dönemde gösterdiği daha "agresif" davranış biçimiyle uyumlu olduğunu ileri sürdü.



NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tüm ülkelerin güvenlik güçleriyle tatbikat yapma hakkına sahip olduğunu, ancak bunun "şeffaf ve öngörülebilir" bir şekilde yapılmasının kilit önem arz ettiğini ileri sürdü.

Yetkililerin mayısta yapılan NATO-Rusya Konseyi'nde Vostok-2018 tatbikatını görüştüğünü anımsatan Lungescu, Rusya'nın bu çerçevede Vostok-2014'ten çok daha kapsamlı bir tatbikat yapacağı bilgisini paylaştığını ifade etti.



NATO'nun Vostok-2018 de dahil tüm Rus tatbikatlarını "yakından takip ettiğini" belirten Lungescu, "Vostok tatbikatı Rusya'nın büyük ölcekli çatışmaya odaklandığını gösteriyor. Bu da son dönemde gördüğümüz bir davranış biçimiyle uyuşuyor; Savunma bütçesi ve askeri varlığını artıran daha agresif bir Rusya" dedi.



Rusya'nın son dönemde özellikle Baltık Denizi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ciddi bir askeri yığınak yaptığına dikkati çeken NATO sözcüsü Oana Lungescu, Ukrayna ve Gürcistan'daki gelişmeler ışığında Rusya'nın komşularına karşı askeri güç kullanmaya da hazır olduğuna vurgu yaptı.

ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA KATILIYOR



Çin'in yanısıra Moğolistan da askeri birlikleriyle Vostok-2018 askeri tatbikatında yer alıyor.



Vostok-2018'in Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olması öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sibirya'da düzenlenen askeri tatbikata Çin'i de davet etti. Putin'in Çin'le birlikte ABD'ye "gözdağı" vermeye çalıştığı iddia ediliyor.

ZAPAD-81 İLE KARŞILAŞTIRILIYOR



Tatbikat Rus ordusunun, Sovyet döneminde 1981 yılında yapılan ve 100 bin ile 150 bin arası Varşova Paktı askerinin de yer aldığı "Zapad-81" (Batı-81) ile karşılaştırılıyor.



Rusya'nın bölgedeki önceki askeri tatbikatı Vostok-2014'e 155 bin asker katılmıştı. Ülkenin geçen yıl Doğu Avrupa'daki savaş oyunları Zapad-2017'ye Moskova'ya göre 12 bin 700 asker katıldı. Ukrayna ve Baltık ülkeleri, gerçek sayının çok daha büyük olduğunu söyledi.