Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Asya Etkileşim ve Güvenlik Önlemleri Konferansı zirvesinin resmi açılışından önce bir araya geldi. Etkinlik öncesi Şi Cinping’in doğuma gününü kutlayan Putin, Çin liderine bir kutu Rus dondurması hediye etti. Buna ek olarak, Rus lider Şi Cinping’e Çince “size iyi dileklerimizi sunarız", yazılı pastayı takdim etti. Buna karşılık Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı'na sıcak bir şekilde teşekkür etti. Putin'in Çin'de çok popüler olduğunu belirtti.



Çinli işadamları 2016 yılında Rusya Devlet Başkan’ına Şi Cinping'in Rus dondurmasını sevdiğini söylemişti. Aynı yıl, G20 Zirvesi'nde de, Putin, Çinli mevkidaşına bir kutu Rus dondurması getirmişti.