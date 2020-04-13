Putin'den "Covid-19'la ilgili durum kötüye gidiyor" açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 13.04.2020 - 16:48

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Putin, salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle yetkililerle toplantı yaptı.

Ülkedeki Covid-19'la ilgili gelişmelere ilişkin bilgi alan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, özellikle de durumu ağır olanların sayısı giderek artıyor" dedi.

Putin, salgın ile ilgili objektif bir tahmine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sadece orta ve uzun vadeli değil, 3, 7, 10’ar günlük tahminlerin güncellenmesi için hükümete talimat verdi.

Ülkedeki tüm sağlık sisteminin tek mekanizma halinde çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, gerektiğinde Savunma Bakanlığına ait malzemelerin de corona virüs ile mücadelede kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Covid-19 kaynaklı 148 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 18 bin 328 olarak açıklanmıştı.

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