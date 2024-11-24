Putin'den dikkat çeken yasak: Çocuksuzluk propagandası yapılmayacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel aile değerlerini korumak adına yeni bir yasağa imza attı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAKLAR



Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık bin dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.



Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 50 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

ÇOCUK SAYISINI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR



Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.



Bu yasalarla, Rusya'da geleneksel aile değerlerinin korunması ve çocuk sayısının artırılması amaçlanıyor.