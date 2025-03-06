Putin'den Fransa'ya nükleer tepkisi: Napolyon zamanına dönmek isteyenler var

Putin, Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda Rus - Ukrayna savaşınının son durumunu değerlendirdi.



Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." ifadelerini kullandı.



Putin, şöyle devam etti:



"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."

Putin, açıkça söylemedi ama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıt verdi. Rus lider, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 1812'de Rusya'yı işgalini hatırlattı. Rusya'nın zaferiyle sonuçlanan altı aylık işgal, Fransa için yıkıcı olmuştu.



Putin, "Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var. Aslında düşmanlarımızın, rakiplerimizin tüm hataları tam da genel olarak Rus insanının karakterini, Rus kültürünün temsilcilerini küçümsemekle başladı." ifadelerini kullandı.



MACRON'UN SÖZLERİNE RUSYA'DAN TEPKİ YAĞDI

Macron, Rusya'nın Fransa'ya ve Avrupa'ya tehdit oluşturduğunu söyledi.

Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa'yı kapsayacak şekilde genişletmeyi önerdi. Almanya'nın yeni Başbakanı olması beklenen Frederich Merz ile telefon görüşmesinin ardından konuşan Macron, bu konuda stratejik bir tartışma başlatacağını belirtti.



Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'den, sosyal medya üzerinden tartışmalı bir mesaj geldi. Medvedev, Macron'un adını Micron olarak yazarak Fransa Cumhurbaşkanı'yla dalga geçti. Medvedev, "Micron'un kendisi büyük bir tehdit oluşturmuyor. En geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza dek yok olacak ve özlenmeyecek." yazdı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macron'un açıklamasının Rusya'ya tehdit olduğunu söyledi. Lavrov, Macron'u Napolyon ve Hitler'le karşılaştırdı ve "Macron selefleri gibi kibar davranmıyor, onlar en azından 'Rusya'yı fethedeceğiz, Rusya'yı yeneceğiz' diye açıkça söylüyordu." dedi.

