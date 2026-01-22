Putin'den Grönland'a: "Bizim meselemiz değil"

İlk kez açıktan konuyu Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında ele alan Putin, "Grönland'da ne olursa olsun bizi ilgilendirmez" diye konuştu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı eleştiriden de geri kalmadı. Danimarka'nın Grönland'a karşı "sömürgeci" tutumunu eleştiren Putin, "Oraya karşı oldukça sert, hatta acımasız davrandılar. Ancak bu tamamen farklı bir konu ve şu anda neredeyse kimse bununla ilgilenmiyor," diye ekledi.

"GRÖNLAND 1 MİLYAR DOLAR EDER"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ısrarına Rusya Devlet Başkanı Putin'den tarihi "toprak satışları" hatırlatması geldi.

Rus Çarlığı'nın 1867 yılında ABD'ye Alaska'yı 7.2 milyon Dolar'a sattığını hatırlatan Putin, Karayipler'deki Virgin Adaları'nın da 1917'de Danimarka tarafından ABD'ye satıldığının da hatırlanması gerektiğini söyledi. Grönland'ın değerinin 1 milyar Dolar'ı bulacağını söyleyen Putin, ABD'nin bu parayı ödeyebileceğini de ifade etti, "kendi aralarında hallederler" dedi.