Putin'den iki yeni adım: Baltık Filosu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Herson şehrine giderek “Dinyeper” adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti.



Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da “Vostok” adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü.



Açıklamada, ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.



Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret ederken, 18 Mart’ta Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gitmişti.



Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

BALTIK FİLOSU DENETİM KAPSAMINDA SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİRİLDİ



Diğer taraftan, Baltık Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, filonun Baltık Denizi'nde bulunan üssündeki kuvvetler denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirilerek tatbikata başladı.



Rusya'nın Krasnodar bölgesinde düzenlenen tatbikatta, filoya bağlı 1500'den fazla asker, 10 savaş gemisi, 50 askeri teçhizat ile uçaklar ve helikopterler yer alıyor.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Nisan'da, denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün, Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı vermişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin