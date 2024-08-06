Putin'den İran'a misilleme uyarısı: "Sivil can kaybından kaçının"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran hükümetini Hamas lideri Haniye'nin suikastına karşılık verirken dikkatli olunması ve sivil can kaybından kaçınılması konusunda uyardı.

Putin'den İran'a misilleme uyarısı: "Sivil can kaybından kaçının"

Rusya Devlet Başkanı , dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mesajda Hamas liderinin suikastına karşılık verirken itidalli olmasını ve İsrailli sivillere saldırmamasını istedi.

Haber, İranlı iki üst düzeydeki yetkilinin verdiği bilgiye dayandırıldı. Kaynaklar, Putin'in mesajının dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu tarafından üst düzey İranlı yetkililerle yaptığı toplantılar sırasında iletildiğini söylediler.

Rus hükümeti soruları yanıtsız bıraktı. Rus devlet haber ajansı RIA, Şoygu'nun Tahran ziyareti sırasında Haniye suikastı hakkında görüştüğünü bildirdi.

Kaynaklar, Ortadoğu'nun büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ve suikastın ardındakilerin böyle bir çatışmayı tetiklemek istediklerini öne sürdü.

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ORTADOĞU'DA BÜYÜK ÇAPLI SAVAŞ

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Ortadoğu'da büyük bir bölgesel savaş riski olduğuna dair dün uyarmıştı.

Dört İranlı kaynak, Batılı ülkeler ve bölgedeki ülkelerin 'ı ölçülü bir karşılık vermeye ikna etme çabalarına rağmen İran yönetiminin Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine "sert" bir karşılık vereceklerini söylediğini aktardı.

Lübnan'da Hizbullah'a yakın kaynaklar, "misilleme saldırısı kaçınılmaz ve diplomasi artık geçerli bir seçenek değil" diyerek İran'ın "sert" bir karşılık vermek istediğini ama bölgesel bir savaş istemediğini söylediler.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise dün İsrail'in hızlıca saldırıya geçmek de dahil her şeye hazırlıklı olmasının gerektiğini söyledi.

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