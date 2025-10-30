Putin'den İstanbul mesajı

Kremlin sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 18’inci Verona Avrasya Ekonomi Forumu için hazırladığı mesajlarını aktardı.

İstanbul'da, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor.

Forum bu yıl, “Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji” temasıyla yapılıyor ve Yeniliğin Sanatı sloganını taşıyor.

Putin, forumdaki çalışmaların, çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecinde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

“Ekonomik büyümenin ana merkezleri ve önemli ulaşım ve ticaret yolları Avrasya'da yoğunlaşmıştır" diyen Putin, "İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor" diye ekledi.

Rus lider, forumda enerji, dijital ekonomi, yatırım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağını dile getirdi.

