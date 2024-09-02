Putin'den Kursk açıklaması: "Başarısız olacağına eminim”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tuva Cumhuriyeti'nin Kızıl kentinde öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette yaptığı açıklamada Kursk saldırısı hakkında, “Bu provokasyon eyleminin başarısız olacağına eminim” dedi. Ukrayna’nın yüzde 18’ini kontrol eden Rus güçlerinin doğuda daha hızlı bir ilerleme kaydettiğini bildiren Putin, Rus güçlerinin her gün birkaç kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini söyledi.

Putin'den Kursk açıklaması: "Başarısız olacağına eminim”

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tuva Cumhuriyeti'nin Kızıl kentinde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Putin, ’daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Ukrayna’nın yüzde 18’ini kontrol eden Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusunda daha hızlı bir ilerleme kaydettiğini bildiren Putin, Rus güçlerinin her gün birkaç kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini söyledi.

Rus lider Donbas’ta Rus güçlerinin hızla ilerleme kaydettiğini sözerine ekleyerek, “Donbas'ta uzun zamandır böyle bir hızımız olmamıştı. Artık 200 ya da 300 metre ilerlemekten bahsetmiyoruz. Rus silahlı güçleri, 200-300 metre değil kilometrekarelik alanı kontrolü altına alıyor” dedi.

"RUSYA'YA DÜŞMAN ELİTLER VAR"

Rusya'ya düşman diller ya da ülkeler olmadığını dile getiren Putin, “Herhangi bir şeyi reddetmiyoruz. Düşman diller yok hatta düşman ülkeler yok. Bazı ülkelerde Rusya’ya karşı yüzyıllardır ülkemizi çok büyük olduğu için zayıflatmak ve bölmek için savaş veren düşman elitler var. Rusya gibi büyük bir ülke tarafından tehdit edildiklerine inanıyorlar ve ilerlememizi yavaşlatmaya çalışıyorlar” dedi.

Vladimir Putin, Rusya karşıtı elitlerin Rusya’yı parçalamak fikrine saplanıp kaldıklarını kaydetti.

"BAŞARISIZ OLACAĞINA EMİNİM"

Ukrayna’nın, Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıların başarısızlıkla sonuçlarını ifade eden Rus lider Putin, “Bu provokasyon eyleminin başarısız olacağına eminim. Kursk bölgesinde Rus topraklarına izinsiz giren haydutları kesinlikle ortadan kaldırmamız ve genel olarak sınır bölgelerimizde istikrarsızlığa neden olan girişimlerini ele almamız gerekiyor” dedi.

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