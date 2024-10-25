Putin'den Kuzey Kore askerleri açıklaması: Zamanı geldiğinde karar vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rus barış girişimlerini iki kez reddettiğini söyleyen Putin, "Batı, Ukrayna'daki söylemini değiştirdi ancak çatışmanın düzeyini genel olarak değiştirmedi" dedi.

Rus lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Karadeniz'deki denizcilik ile ilgili temasların yeniden canlandırılmasını önerdiğini söyledi. Ancak belgeleri incelemek için henüz vakit bulamadığını belirtti.



İki lider, BRICS zirvesi kapsamında önceki gün bir araya gelmişti.

RIA haber ajasının aktardığına göre "Rusya, Ukrayna anlaşmazlığında taviz vermeyecek" diyen Putin, "Ukrayna ile bir anlaşmaya ilişkin konuşmak için erken" diye ekledi.

Rusya ve Kuzey Kore'nin ikili anlaşmada yer alan askeri yardım konusunda ise zamanı geldiğinde karar vereceğini belirtti.

Putin," Anlaşmanın bu maddesini uygulamamız gerekip gerekmediği bizim egemenlik kararımız olur" diye konuştu.

3 bin Kuzey Kore askerinin, Rus ordusuna destek olmak için Ukrayna'da savaşmaya gönderildiği tartışmaları devam ediyor.