Putin’den Kuzey Kore'ye kuruluş yıl dönümü tebriği

Kuzey Kore ile Rusya arasında son dönemde artan kapsamlı iş birliği gündemdeki tazeliğini korurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a yeni bir jest geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Putin Kuzey Kore’nin 77’nci kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül vesilesiyle Kim’e tebrik mesajı gönderdi.

İLK TANIYAN DEVLET

Mesajında 77 yıl önce Kuzey Kore’yi ilk tanıyan devletin Sovyetler Birliği olduğunu hatırlatan Putin, "O tarihten bu yana Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler zamanın sınamalarını onurlu bir şekilde aşmıştır" dedi.

Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda savaşmak üzere ülkesine asker göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Askerlerinizin Kursk Bölgesi'ni kurtarma operasyonuna kahramanca katılımı, Rusya-Kuzey Kore dostluğunun ve karşılıklı yardımlaşmamızın açık bir göstergesidir. Eminim ki, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı karşılıklı çabalarla daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ

İki ülke arasındaki ortaklığın daha da gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bu, dost Rusya ve Kuzey Kore halklarının çıkarlarına bütünüyle uygundur ve Kore Yarımadası’nda ve tüm Kuzeydoğu Asya’da güvenlik ve istikrara katkıda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

Putin, Kim ve Kuzey Kore halkına sağlık, mutluluk ve refah diledi.

BİR TEBRİK DE İRAN'DAN

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Kim’e tebrik mesajı gönderdi

Kuruluş yıldönümü öncesinde tebrik mesajı alan Kim’e bir tebrik de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan geldi.

Mesajında Kuzey Kore’nin 77’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Pezeşkiyan, İran ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin liderlerin iradesi sayesinde gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Pezeşkiyan Kim’e sağlık ve başarı, Kuzey Kore halkına ise mutluluk ve refah diledi.