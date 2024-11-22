Putin'den Kuzey Kore'ye yeni hediye: Aslan, bozayı ve kakadular Kim'e ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu, çok sayıda sülün ve mandarin ördeği gönderdi.



Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, hayvanları bir kargo uçağıyla başkent Pyongyang'a götürdü.

Putin, 2024 yılı başında, Kuzey Kore'nin ülkesine sağladığı askeri mühimmat karşılığında, Kim'e 24 safkan at hediye etmişti.



Kim de 72'nci doğum gününü kutlamak için 7 Ekim'de Putin'e mesaj gönderdi. "En yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutlayan Kim, Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade etti.



"YÜKSEK İTTİFAK" SEVİYESİ



Rus lider Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunurken, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.



Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçındı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurguladı.