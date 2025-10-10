Putin'den Melania Trump'un mektubuna cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yerlerinden edilen 8 çocuğun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile devam eden temasların ardından aileleriyle yeniden bir araya geldiğini belirtti.



Melania Trump, Ukrayna'da barış çağrısı yaptığı ağustos tarihli mektubu, ABD Başkanı Donald Trump aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e ulaştırdı.



Beyaz Saray'da konuşan Melania Trump, Putin'in bu mektuba yazılı yanıt verdiğini ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yerlerinden edilen çocuklar konusunda açık bir iletişim kanalı kurduklarını söyledi.



Son 3 ayda iki tarafın da iyi niyetle çok sayıda görüşmeye katıldığını belirten Melania Trump, temsilcilerinden birinin, çocukların aileleriyle bir araya gelmesini sağlamak için Putin'in ekibiyle doğrudan çalıştığını kaydetti.



Melania Trump ayrıca, son 24 saat içinde 8 çocuğun ailelerine kavuştuğunu ve daha fazla çocuğun aileleriyle birleşmesi için çabaların sürdüğünü sözlerine ekledi.