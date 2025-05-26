Putin'den Microsoft ve Zoom yorumu: "Nefesleri kesilmeli"

Başkent Moskova'da çeşitli sektörlerden şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Lideri Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi Batı menşeli teknolojik hizmetlerin "nefessiz bırakılması" gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Putin, Rusya'nın yerli yazılım çözümleri geliştirmesinin önemli olduğunu da vurguladı.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği en büyük hava saldırısının ardından sosyal medya hesabından "Putin ÇILDIRDI" diye yazmıştı. Trump'ın açıklaması Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden gerildiği şeklinde yorumlanmıştı.

Rusya liderinin Amerikan teknoloji şirketleri Microsoft ve Zoom'un kısıtlanması gerektiğine yönelik açıklamaları Trump'ın paylaşımının hemen ardından geldi.

"HİÇ YERLİ ÜRÜNÜMÜZ KALMAZ"

Öte yandan Putin, konuşmasında, ABD'li şirketlerin Rusya'ya tıbbi ekipman sevkiyatı ve hizmetleri vermeye devam ettiğine, Avrupalı şirketlerin ise bunu yapmadığına da işaret etti.



Yerli üretim yerine ithal ürün kullanılmasının önünü açan tüm "açıkların" kapatılması gerektiğini vurgulayan Rus lider, "Aksi takdirde hiç yerli ürünümüz kalmaz" ifadelerini kullandı.

MCDONALD'S RUSYA'YA DÖNÜYOR MU?

AA'nın haberine göre Putin, söz konusu ifadeleri toplantıda söz alan bir iş insanının Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin Rusya'da kar elde etmeyi sürdürdüğü yorumunu yapması üzerine sarf etti.

Putin, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz" diye konuştu.

Rusya pazarını Ukrayna savaşının başlamasıyla terk eden McDonald's'a ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"Herkesi zor duruma soktular, gittiler ve şimdi geri dönmek istiyorlarsa onlar için bir yol hazırlamayacağız."