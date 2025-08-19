Putin'den Moskova'da üçlü zirve teklifi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşme, Washington’da Trump, Zelenski ve Almanya, Fransa, Finlandiya, İtalya ile İngiltere liderlerinin katıldığı kritik toplantılar sırasında gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklara göre Avrupalı liderler, Putin’in önerisinin uygun bir fikir olmadığını Trump’a iletti.



Trump ise Beyaz Saray’daki zirve sonrası yaptığı açıklamada, savaşın dördüncü yılında çatışmaları durdurmanın bir sonraki adımının Putin ile Zelenski’nin yüz yüze görüşmesi olabileceğini söyledi.



Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Trump’la görüşmesinde doğrudan müzakerelere açık olduğunu bildirdi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, böyle bir toplantının “çok dikkatli şekilde hazırlanması gerektiğini” vurguladı.

İSVİÇRE'DEN DOKUNULMAZLIK AÇIKLAMASI

Öte yandan İsviçre, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Putin hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen, barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde Putin’e dokunulmazlık tanıyacağını duyurdu.



Trump geçen hafta Alaska’da Putin’le yüz yüze görüşmüş ancak bu görüşmeden somut bir barış garantisi elde edememişti.