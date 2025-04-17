Putin'den Musk'a övgü dolu sözler: Sovyet efsanesi ile karşılaştırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üniversite öğrencilerine Elon Musk'ı övdü.

Rus lider, Musk'ın efsanevi Sovyet roket mühendisi Sergei Korolev ile kıyaslanabilecek bir öncü olduğunu söyledi.

Yorumlar, Rusya ve ABD'nin, milyarder SpaceX'in kurucusu Musk'ın önemli bir figür olduğu Başkan Donald Trump yönetimi altında daha yakın bağlar kurduğu bir dönemde geldi.

Bilim ve mühendislik alanında uzmanlaşmış Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Putin, öğrencilere “Biliyorsunuz, bir adam var, Amerika'da yaşıyor. Musk, Mars hakkında övgüler yağdırıyor diyebiliriz” dedi.

“Bunlar, insan nüfusu içinde pek sık görülmeyen, belli bir fikirle yüklü insanlardır” diye devam eden Putin, "Bugün bile inanılmaz görünse de bu tür fikirler genellikle bir süre sonra meyve verir. Tıpkı öncülerimizden Korolev'in fikirlerinin zamanında ortaya çıkması gibi" diye ekledi.

GAGARİN'İ YÖRÜNGEYE TAŞIDI

Korolev, ilk uydu Sputnik'in yanı sıra 1961'de ilk kozmonot Yuri Gagarin'i yörüngeye taşıyan Vostok 1'i geliştirerek Sovyet uzay programının öncüsü olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en zengin adamı ve Trump'ın en güçlü danışmanı olan Musk, NASA için roket fırlatan ve Starlink uydu internet ağının sahibi olan bir ABD şirketi olan SpaceX'in başkanı.

Musk, Ukrayna'yı sık sık eleştiriyor.



Milyarder, geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi “sonsuza kadar savaş” istemekle suçladı ve Kiev'in çatışmada “çok ileri” gittiğini söyledi.