Putin'den NATO ve dört bölge koşullu barış önerisi

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört Ukrayna bölgesinden güçlerini çekmesi halinde Rusya'nın ateşi keseceğini ve barış görüşmelerine başlayacağını söyledi.

Putin'den NATO ve dört bölge koşullu barış önerisi

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'ya iki temel koşul sunarak, barış mesajı verdi.

Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört Ukrayna bölgesinden güçlerini çekmesi halinde Rusya'nın ateşi keseceğini ve barış görüşmelerine başlayacağını söyledi.

Putin, İsviçre'de Rusya'nın davet edilmediği barış konferansının arifesinde konuştu.

"Koşullar çok basit" diyen Putin, bunları Ukrayna birliklerinin doğu ve güney Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinin tamamından çekilmesi olarak sıraladı.

Rus lider, "Kiev'de böyle bir karara hazır olduklarını ve bu bölgelerden gerçek anlamda asker çekmeye başlayacaklarını açıklar açıklamaz ve ayrıca NATO'ya katılma planlarından vazgeçtiklerini resmen duyurur duyurmaz, bizim tarafımızda derhal, kelimenin tam anlamıyla aynı dakikada, ateşi kesme ve müzakerelere başlama emri gelecektir" dedi.

Putin, "Tekrar ediyorum, bunu derhal yapacağız. Doğal olarak, eş zamanlı olarak Ukrayna birliklerinin ve oluşumlarının engelsiz ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini garanti edeceğiz" diye ekledi.

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