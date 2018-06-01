Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinde gündemdeki iki taraflı konuların ele alındığı belirtildi.



İkili, Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılan müzakerelerin devamı olarak Suriye meselesinin bazı yönlerini de konuştu.



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.



Moskova'daki görüşmenin gündeminde Suriye'nin güneybatısındaki durum vardı. Bu görüşmede de Suriye meselesiyle ilgili güncel konuların ele alındığı belirtildi.

