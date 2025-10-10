Putin'den nükleer silah açıklaması: "Yakında duyurulacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer cephaneliğini güçlendirmek amacıyla geliştirip test ettiği yeni bir silahı yakında duyurmayı planladığını söyledi.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesi sonrasında konuşan Putin’in açıklamaları, Rus resmi haber ajansı TASS tarafından şu ifadelerle aktarıldı:

“Nükleer caydırıcılık sistemlerimizin karmaşıklık ve gelişmişlik düzeyi, diğer tüm nükleer devletlerin üzerinde. Üstelik bu sistemlerin geliştirilmesi üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Putin ayrıca, daha önce bahsettiği tüm nükleer projelerin “ilerleme kaydettiğini ve mükemmelleştirildiğini” belirtti.



Bu açıklamalar, ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah anlaşması olan Yeni START Antlaşması’nın 2026 Şubat’ında sona erecek olması ve Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya-NATO geriliminin hızla tırmandığı bir dönemde geldi.

"ONLAR TEST YAPARSA BİZ DE YAPARIZ"

Putin, “Bazı ülkelerin nükleer test hazırlıkları yaptığını biliyoruz. Eğer onlar test yaparsa, biz de yaparız” diyerek olası yeni nükleer denemelere de kapı araladı. Putin ayrıca, bunun güvenlik açısından “iyi” bir şey olduğunu, ancak silahlanma yarışını frenleme çabalarına zarar verebileceğini de sözlerine ekledi.



Kremlin, Yeni START’ın süresi dolduktan sonra bir yıl daha yükümlülüklere bağlı kalacağını açıklamış olsa da, antlaşmayı uzatacak ya da yenileyecek resmi bir anlaşma henüz bulunmuyor.